Una vivienda es atacada dos veces por extorsionadores en menos de 24 horas en Piura

En Piura, la vivienda de un comerciante sufre dos ataques extorsivos en menos de 24 horas. El miedo se apoderó de su familia tras ser víctima de dos atentados contra su inmueble.

De acuerdo a su testimonio, un grupo de presuntos extorsionadores dispararon hasta 14 veces contra la fachada de la vivienda y negocio del comerciante de repuestos de motos.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando la familia descansaba dentro del inmueble. Los proyectiles destrozaron puertas y ventanas, generando el pánico también en los vecinos de la zona.

Según la denuncia presentada en la Divincri, los atacantes se identifican como parte de la banda “Los Injertos del Norte” y exigen el pago de 20 mil soles para no atentar contra la familia.

Cabe señalar que, en medio de su desesperación, el comerciante tiene pensado vender sus pertenencias y salir del país, para poner a salvo a su familia.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.