Fiscalía investiga a influencer conocido como 'Arequipeñazo' por expresiones discriminatorias

El Ministerio Público de Arequipa informó que “la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Arequipa inició investigación preliminar por la presunta comisión del delito de discriminación e incitación a la discriminación” contra Rafael Sucre Monroy, conocido en redes sociales como El Arequipeñazo. La medida fue adoptada de oficio, tras la difusión de un video en vivo donde el influencer profirió comentarios ofensivos contra un grupo de danzantes en la avenida Ejército.

Fiscalía actuó de oficio tras viralización del video

Según el comunicado oficial, la fiscal provincial Verónica Bellido Mariscal Castillo decidió abrir la pesquisa “al conocer los hechos denunciados en las redes sociales, en donde se informa que un usuario identificado como ‘Arequipeñazo’ habría realizado una transmisión en vivo, a través de la plataforma TikTok, desde la Avenida Ejército de la ciudad de Arequipa, donde se encontraba un grupo de danzantes de caporales”. En dicho registro, se observa al creador de contenido lanzando insultos y amenazas contra los bailarines.

El Ministerio Público detalló que, de acuerdo con la información recabada, “ante la negativa de los danzantes de ser grabados, el referido usuario de TikTok les habría proferido insultos y habría generado la emisión de comentarios de carácter presuntamente discriminatorio”. La transmisión incluía frases despectivas y advertencias de agresión física, lo que motivó la indignación ciudadana y la intervención de la Fiscalía.

La entidad anunció que la investigación tendrá una duración inicial de 60 días. En ese tiempo, “se realizarán las acciones necesarias para identificar a los presuntos agraviados e investigados, además de la visualización del video que se encuentra en cadena de custodia, entre otras diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido”. Asimismo, el Ministerio Público reiteró que “rechaza todo tipo de violencia y actos discriminatorios, reafirma su compromiso en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos; por lo que procederá cumpliendo las leyes que rigen el ordenamiento jurídico en nuestro país”.