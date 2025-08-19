Chiclayo: Golpean y asaltan a censista embarazada para quitarle la tablet

Una censista embarazada fue víctima de un violento asalto en la cuadra 10 de la calle Daniel Álcides Carrión en el pueblo joven San Lorenzo en el distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo. El delincuente no tuvo reparos en tumbarla al piso, agredirla y quitarle sus pertenencias. Además, el ladrón pudo huir del lugar gracias a que tenía un cómplice con una mototaxi.

Vecinos piden mayor seguridad

Los vecinos atestiguan que escucharon como la víctima pidió auxilio y reclaman que no existe mayor vigilancia en la zona. "En esta cuadra suelen suceder estas cosas (...) necesitamos más protección de la Policía y que vigilen más la zona. Solo pasan de vez en cuando".

También reportan que en ese preciso momento la joven estaba sola y sus compañeros se encontraban a pocas cuadras.

Se reporta que la víctima recibió golpes y quedó en estado e shock debido a la agresividad con la que actuó el delincuente "En ese momento yo no vi cuando le robaron, después he visto el video. La chica gritó y toda la gente salió a apoyarla", sostuvo una vecina que se encontraba a pocos metros del asalto quien.

Este hecho ocurrido con la censista es uno más de los que se vienen reportando con estos ciudadanos que prestan su esfuerzo y tiempo para lograr el concretar el censo nacional 2025.