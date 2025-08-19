Fue apuñalada 18 veces: asesinan a joven madre y luego incendian su departamento

Una escena de horror sacudió al distrito Gregorio Albarracín, en Tacna. María del Rosario Romero Flores, de 30 años, fue asesinada de 18 puñaladas dentro de su departamento en el conjunto habitacional Alfonso Ugarte. Posteriormente, su vivienda fue incendiada, aparentemente para borrar evidencias del crimen.

La víctima, madre de un adolescente de 13 años y trabajadora de una entidad crediticia, fue hallada parcialmente calcinada y sin prendas de la cintura para abajo, lo que abrió nuevas hipótesis en la investigación.

Al lugar llegaron serenos y bomberos, quienes lograron sofocar el fuego que se había extendido a la sala y la cocina. Los peritos de criminalística recogieron huellas y muestras que permitirán esclarecer el caso.

El coronel Enrique Wasasquich, jefe de la Divincri Tacna, confirmó que ya hay un detenido. “Tenemos un sujeto identificado como Rafael Espesu. Durante las primeras diligencias incurrió en marcadas contradicciones, lo que refuerza las sospechas en su contra”, indicó a los medios. No obstante, precisó que existen otros dos investigados vinculados al crimen.

PIDEN JUSTICIA PARA MARÍA DEL ROSARIO

La indignación de los familiares no se hizo esperar. En el frontis de la dependencia policial realizaron una protesta para exigir justicia.

“Queremos justicia. El pueblo de Tacna está ensangrentado. A esta chica la asesinaron con 18 puñaladas, quemaron el departamento. Esto es un feminicidio y no puede quedar impune”, manifestaron entre lágrimas.

Por su parte, la Fiscalía de Tacna continuará con el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de vecinos y allegados para dar con todos los responsables.