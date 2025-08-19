San Martín: Policía destruye laboratorio de cocaína en Tocache

Un operativo ejecutado el último fin de semana en la región San Martín permitió la ubicación y desarticulación de un centro rústico de producción de cocaína. La acción estuvo a cargo de la División Regional de Inteligencia San Martín y Piura, en coordinación con el Ministerio Público, y se desarrolló en una zona cercana al centro poblado Balsayacu, distrito de Pólvora, provincia de Tocache.

Las autoridades intervinieron un laboratorio clandestino de cristalización de clorhidrato de cocaína, así como un campamento vinculado a la actividad ilícita. En el lugar se decomisaron alrededor de 80 kilos de alcaloide de cocaína distribuidos en 20 envoltorios plásticos, listos para su comercialización.

Insumos, armas y destrucción en el lugar

Durante la inspección se hallaron diversos equipos y sustancias químicas empleados en el procesamiento de la droga, entre ellos balanzas digitales, microondas, un generador eléctrico, tanques filtradores, 100 kilos de bisulfato de sodio y tres bidones de amoniaco. También se incautó armamento ilegal: una pistola 9 milímetros con 12 municiones, cinco cartuchos de escopeta y un machete.

El jefe policial de San Martín, general Milton Cabrera Ríos, explicó que la intervención se realizó bajo estricta reserva para asegurar resultados efectivos. Debido a que las instalaciones no podían ser trasladadas, tanto el laboratorio como el campamento fueron destruidos e incinerados en el mismo lugar. En tanto, la droga, las armas y demás evidencias quedaron bajo custodia en la base de inteligencia policial de la región.