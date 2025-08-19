Puno: hombre mata a vigilante tras ser expulsado de una discoteca

La violencia volvió a golpear a la región Puno. Un hombre identificado como Clinton Gutiérrez Pacori asesinó a sangre fría al vigilante Ángel Bladimir Quispe Ambrocio en plena avenida Principal del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El crimen ocurrió la noche del sábado 16 de agosto, alrededor de las 9:00 p.m., cuando Quispe, de 30 años, cumplía labores de seguridad en la puerta de una discoteca. Según testigos, minutos antes el agresor había sido expulsado del local nocturno junto a otras cuatro personas tras protagonizar una acalorada discusión con los vigilantes.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Gutiérrez Pacori regresó con un arma de fuego y disparó hasta nueve veces contra la víctima, rematándolo con un tiro en la cabeza. La necropsia de ley confirmó el impacto letal.

LOGRAN INTERVENIR A ATACANTE

Agentes de la Comisaría PNP Rinconada lograron intervenir al atacante minutos después en la avenida Venezuela, portando un arma no registrada que, según las investigaciones preliminares, sería la misma utilizada en el homicidio.