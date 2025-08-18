Papa León XIV donó mitra papal a capilla en Chiclayo

El Papa León XIV obsequió una de sus mitras papales a la parroquia de San José Obrero en Chiclayo. Además, el secretario del sumo pontífice reveló que envió una ayuda económica para la construcción de una capilla Óscar Romero en el distrito chiclayano de La Victoria.

Este domingo 17 de agosto se dio inicio a la exhibición de la mitra papal que desde ahora en adelante forma parte del patrimonio de la comunidad católica de esta ciudad.

Fieles se mostraron felices con el obsequio

Los asistentes no solo agradecen al Papa León XIV por este gesto, sino que también pidieron a demás fieles a que se animen a visitar el lugar para conocer este nuevo objeto sagrado para le fe católica

“Padre Alonso, le hago entrega del nombre del Santo Padre de una de sus mitras como hermano pontífice en unión del santo pueblo de Dios que peregrina en Chiclayo”, verbalizó uno de los religiosos durante la ceremonia en la que se entregó el objeto que le perteneció a quien hasta hace unos meses era conocido solo como Robert Prevost.