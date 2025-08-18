Tumbes: PNP captura a 4 delincuentes que traficaban armas en mototaxi

La Policía Nacional del Perú logró capturar a cuatro ciudadanos extranjeros en Tumbes quienes intentaron huir en un mototaxi. Además, los efectivos policiales hallaron armas de fuego camufladas debajo de los asientos del vehículo.

Este decomiso se logró gracias a un operativo de inteligencia que tenía como fin desarticular la banda criminal conocida como ‘Los rápidos de Tumbes’ que se dedican al tráfico ilegal de armas de fuego y otras actividades ligadas a estos artefactos.

El comandante Óscar Ángeles, jefe de la Divincri de Tumbes, declaró a la prensa: “Se ha intervenido acá a cuatro ciudadanos: dos varones y dos mujeres. Hasta el momento están en situación migratoria irregular acá en el Perú”.

Una de las detenidas tiene antecedentes

Todo lo incautado consta de tres armas de fuego, 34 municiones y una bolsa con marihuana. “Una pistola y dos revólveres se encontró en el forro del asiento posterior”, afirmó el comandante y una de las mujeres intervenidos previamente fue detenida portando armamento y estuvo 19 meses en prisión.