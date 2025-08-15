Cae en Los Cibernorteños en Chiclayo: red de estafa y fraude digital operaba en Lima e Ica

En un operativo simultáneo en Chiclayo, Lima e Ica, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional desarticularon a la organización criminal conocida como Los Cibernorteños. La intervención permitió la detención de siete presuntos integrantes que, según las investigaciones, operaban desde 2020 cometiendo estafas, extorsiones y fraudes informáticos.

CIBERDELINCUENCIA DESDE VARIOS PUNTOS DEL PAÍS

De acuerdo con la tesis fiscal, la banda empleaba la modalidad de phishing, enviando correos electrónicos y mensajes falsos para obtener información confidencial de las víctimas. También realizaban llamadas o enviaban mensajes de voz haciéndose pasar por representantes de empresas o instituciones para sustraer datos bancarios y robar dinero.

Las pesquisas revelaron que el grupo operaba desde un call center, desde donde contactaban a personas naturales, comerciantes y empresarios utilizando equipos telefónicos y herramientas tecnológicas para obtener información y ejecutar los fraudes.

Todos los detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias a cargo del Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo.