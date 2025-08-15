Ministro del Interior sobre atentado en Trujillo: “Delincuentes han usado de 15 a 20 explosivos”

Trujillo vive momentos de terror, tras un atentado con explosivos en una zona comercial de la ciudad. Esta mañana el ministro del Interior Carlos Malaver llegó hasta el lugar que parece una zona de guerra por los daños causados tras la detonación.

El titular del Interior verificó en el lugar el despliegue inmediato de agentes especializados de la Policía Nacional para dar con la ubicación y captura de los autores.

La detonación de los artefactos explosivos habría sido contra una vivienda ubicada en dicha zona de la región La Libertad, pero la terrible explosión afecto a los negocios del lugar y a otras 50 casas.

HABRÍAN SIDO CASI 20 EXPLOSIVOS

Tras inspeccionar la zona de ataque, el ministro del Interior Carlos Malaver informó que los criminales “Han usado de 15 a 20 explosivos, que son usados en trabajos de minería ilegal”.

“El daño ha sido en un inmueble que estaba en venta (…) este atentado es fruto de la disputa entre bandas delincuenciales por el control de Trujillo”, señaló Malaver.

En otro memento adelanto que las primeras pesquisas arrojan que se trataría de una disputa entre las organizaciones criminales “Los Pepes” y “La Jauría”, quienes operan en la minería ilegal en La Libertad.

Cabe señalar que, que el ministro de Interior confirmó que no hay víctimas mortales, pero si muchos heridos. De igual forma, indicó que debido a los severos daños en algunos inmuebles y negocios algunas estructuras han quedado inhabitables, por lo que serán demolidas en los próximos días.