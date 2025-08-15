Trujillo bajo ataque: explosión en vivienda de exmiembro de ‘Los Pulpos’ deja más de 100 casas dañadas

La ciudad de Trujillo vivió una noche de terror tras la detonación de un potente explosivo frente a una vivienda de tres pisos en la cuadra 8 de la avenida Perú, a solo ocho minutos del centro histórico. El ataque, ocurrido alrededor de las 10:10 p.m., dejó más de 100 casas dañadas, cuatro heridos y provocó cortes de luz en varios distritos.

TERROR EN LA LIBERTAD

Según el corresponsal Alejandro Quispe, la magnitud del atentado ha sido calificada por vecinos como “terrorista”, al nivel de los peores hechos de violencia vividos en décadas. “Trujillo no recuerda una explosión así desde hace muchos años”, relató en enlace en vivo.

La vivienda objetivo pertenecería, según ficha de Reniec, a Sergio Bolaños, exintegrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Las autoridades sospechan que el ataque sería una represalia por su presunta colaboración con la policía para capturar a ‘Johnson Pulpo’, actual cabecilla de la banda. En las últimas horas circuló un video en el que se exigiría a Bolaños el pago de S/1 millón para evitar nuevos atentados.

La onda expansiva arrancó rejas, derrumbó paredes y destruyó techos en un radio de 100 metros. “Si hubiera sido en la tarde, estaríamos hablando de fallecidos”, advirtió el reportero, y señaló que muchas de las familias afectadas son adultos mayores que pasaron la noche fuera de sus casas por miedo.

En el momento de la explosión, la vivienda atacada estaba vacía. La policía mantiene resguardada la zona mientras se determina la cantidad de explosivos utilizada.