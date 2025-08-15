“Los Pulpos” se habrían atribuido ataque con explosivo en zona comercial de Trujillo

Como informamos previamente, en la ciudad de Trujillo al menos ocho personas resultaron heridas tras un ataque con un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú.

Según primeras investigaciones fueron unos sujetos desconocidos los que habrían detonado el artefacto explosivo tipo dinamita, causando la fuerte detonación que generó graves daños en un almacén y otros negocios, pero también afectó a viviendas contiguas.

Hasta el momento no hay información respecto del móvil de este crimen, pero no se descartaba que se trate un caso de extorsión contra uno de los negocios del lugar.

Más de 50 inmuebles afectados tras la explosión

Las pesquisas indican que más de 50 viviendas y locales comerciales resultaron afectados, con daños estructurales y vidrios rotos por la fuerte explosión y horas después la banda delincuencial de “Los Pulpos” se habrían atribuido este ataque en la zona comercial de Trujillo.

Cabe señalar que, los heridos de este ataque han sido trasladados al hospital Víctor Lazarte Echegaray de Essalud y se informó que su estado no es crítico.