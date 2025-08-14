Hospital Regional de Tumbes acumula desechos peligrosos desde hace dos meses por falta de contrato

En el Hospital Regional de Tumbes, bolsas rojas con desechos hospitalarios peligrosos y bolsas negras con residuos comunes permanecen apiladas sin control, a pocos metros de la Unidad de Cuidados Intensivos y áreas de terapia física. Entre la basura se observan guantes usados, moscas y gusanos, lo que ha encendido las alarmas por el riesgo sanitario que representa para pacientes y personal.

La jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes informó que la acumulación se debe a que, desde hace dos meses, el transporte especializado no recoge los residuos peligrosos debido al vencimiento del contrato en julio. “Se requiere un presupuesto adicional para una nueva contratación. Estimamos que el proceso regular podría demorar hasta dos meses, por eso pedimos una solución inmediata”, señaló.

RETIRAN PARTE DE RESIDUOS

Tras la intervención de la Defensoría, la municipalidad recogió gran parte de las bolsas negras, pero las rojas —que contienen material biocontaminado— siguen a la espera de retiro. Se espera que un vehículo especializado llegue el sábado como medida paliativa.

La funcionaria advirtió que el problema se suma a otras carencias del nosocomio, como la falta de recursos para la alimentación de pacientes, y anunció que seguirán supervisando las acciones del hospital y del Gobierno Regional para evitar que la situación se repita.

Antes de la intervención, personal del hospital manipulaba las bolsas sin guantes ni mascarillas, práctica que contraviene los protocolos de seguridad. Actualmente, el material está siendo clasificado con el equipo de protección adecuado.