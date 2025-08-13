Vecinos colocan bandera peruana en Santa Rosa de Loreto donde izaron una de Colombia

Desde que el presidente colombiano Gustavo Petro, acusara al Perú de copar territorio de Colombia y violar el Protocolo de Río de Janeiro por la creación del distrito de San Rosa de Loreto, la tensión en la triple frontera amazónica ha escalado.

El distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro de las discrepancias diplomáticas entre nuestro país y Colombia y medio de estas tensiones, el precandidato presidencial por Colombia Daniel Quintero izó la bandera de su país en Isla Chinería: afirmando que “Santa Rosa es territorio colombiano”

Quintero publicó un video en el que se le ve cruzando el río Amazonas y colocando la bandera que fue hallada en territorio peruano

Ante este hecho, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano expresó su “preocupación” por la colocación de una bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la Isla Chinería, “que constituye territorio soberano peruano”.

El Pabellón Nacional en Santa Rosa

Por su parte los vecinos de Santa Rosa, esta mañana izaron el pabellón peruano en el mismo lugar donde lo realizó el precandidato presidencial colombiano.

“Como verdaderos peruanos de Santa Rosa de Loreto, un lugar abandonado por las autoridades, venimos a poner nuestra bandera”, indicó uno de los vecinos durante el acto cívico.

Cabe señalar que, de igual forma los vecinos de Santa Rosa de Loreto mantienen embanderadas sus viviendas en medio de la tensión diplomática con Colombia.