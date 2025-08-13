Hallan muerto a censista dentro de vivienda en Tarapoto: hay tres intervenidos

La ciudad de Tarapoto, en San Martín, se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Joel Contreras Senepo, de 34 años, quien se desempeñaba como censista para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El hecho ocurrió la tarde del martes en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Pajatén.

TRES DETENIDOS TRAS EL HECHO

De acuerdo con la información policial, tres personas fueron intervenidas de inmediato por presunta vinculación con el homicidio. La fiscalía y agentes de la División de Investigación Criminal realizaron la prueba de luminol y otras pericias en el lugar para recolectar evidencias.

El abogado de la familia señaló que se seguirá un proceso exhaustivo para garantizar que el crimen no quede impune. “El día de hoy se hizo la prueba de luminol, mañana tenemos otras diligencias y así sucesivamente hasta esclarecer el caso en bien de la sociedad”, declaró. Sobre la necropsia, precisó que “a estas alturas no se puede revelar ningún órgano de prueba porque recién estamos empezando el proceso”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables. Tanto la familia como el abogado de la víctima exigen justicia y piden medidas que garanticen la seguridad de los demás trabajadores que participan en el censo, el cual se desarrollará hasta fines de octubre.