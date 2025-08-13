Sismo de 5.5 sacudió Chimbote: fuerte temblor genera alarma entre ancashinos

Un sismo de magnitud 5.5 remeció la noche del martes la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó a 81 kilómetros al oeste de Chimbote, con una profundidad de 43 kilómetros, y una intensidad de entre III y IV grados en la escala de Mercalli modificada.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra precisó que el evento no generó alerta de tsunami para el litoral peruano. Sin embargo, las cámaras de seguridad registraron el violento sacudón, evidenciando cómo las estructuras se tambaleaban. Incluso, en plena transmisión de un noticiero local en redes sociales, el conductor interrumpió la emisión para evacuar: “Tenemos un temblor muy fuerte… Dios mío, todavía prosigue, cuidado”, se escuchó mientras el movimiento continuaba.

MÁS DE 500 TEMBLORES EN LO QUE VA DEL AÑO

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, este es uno de los 527 sismos reportados en lo que va del año en el país. Julio fue el mes con mayor actividad sísmica, con 83 eventos registrados.

El jefe del IGP exhortó a la ciudadanía a fortalecer la cultura de prevención participando en el segundo simulacro nacional multipeligro, programado para este viernes 15 de agosto a las tres de la tarde.