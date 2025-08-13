Miembro de comparsa en el Cusco es investigado por besar a la fuerza a una turista

Un caso de agresión sexual ocurrió en medio de la tradicional festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo, en el Cusco. El hecho quedó registrado en un video, que se ha difundido en redes sociales y ha causado gran indignación, ya que se ve claramente como, mientras se tomaban una foto, el danzante sin previo aviso besa por la fuerza a la turista y luego se va corriendo, mientras la afectada le lanza un insulto.

La denuncia recae sobre un integrante de la comparsa Qhapaq Qolla, acusado de besar sin su consentimiento a una ciudadana española mientras se realizaban fotografías con los danzantes.

Identifican al acusado de agresión a turista española

Sobre este caso, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, José Mayorga, confirmó que se ha iniciado una investigación preliminar sobre este caso.

De igual forma se vienen realizando pericias para verificar la autenticidad del video y descartar manipulaciones digitales o el uso de inteligencia artificial, aunque la autoridad señaló que se tomó contacto con la turista extranjera y confirmó la agresión.

Por su parte, la Asociación Cultural Qhapaq Qolla emitió un comunicado y precisó que el acusado, identificado como David Guevara Huaracca ha sido suspendido temporalmente mientras se esclarecen los hechos y se adoptan las sanciones correspondientes.