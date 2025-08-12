Excanciller Gonzales Posada sobre precandidato Quintero colocando bandera colombiana en Santa Rosa: “ignorancia organizada”

El excanciller Luis Gonzales Posada calificó como “ignorancia organizada” las declaraciones y acciones del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien cruzó la frontera con una bandera colombiana y acusó al gobierno peruano de intentar apropiarse de Santa Rosa.

En entrevista con Buenos Días Perú, Gonzales Posada también afirmó que el presidente Gustavo Petro “pretende hacer suyo un territorio que soberanamente es del Perú” y advirtió que se trata de un acto con fines políticos. “Está refugiándose en una vieja estrategia de unidad nacional en torno a discursos y territorios. Es como un fuego artificial: enciende y después se apaga”, señaló.

El excanciller remarcó que el país mantiene una posición unitaria en defensa de la soberanía, respaldando al Ministerio de Relaciones Exteriores. “Somos unidos y compactos cuando está de por medio la soberanía e integridad territorial del Perú”, subrayó.

EN CONTRA DE MESA DE DIÁLOGO

Sobre la posibilidad de instalar una mesa de facilitación para dialogar, Gonzales Posada se mostró en contra. “No podemos sentarnos en una mesa de facilitación con Petro, porque evidentemente estaríamos dándole un espacio de reclamo que sería mucho más amplio”, afirmó. En su lugar, sugirió que el Perú no asista a la reunión pactada con Colombia y que Cancillería envíe una nota a los países miembros de la OEA explicando la situación.

El exministro alertó que “continúa la ofensiva” y denunció que “han hecho volar una avioneta sobre territorio peruano” y que ciudadanos colombianos “han puesto la bandera en nuestro territorio”.

Gonzales Posada también planteó dos medidas internas: implementar una política de desarrollo en las fronteras y modernizar las Fuerzas Armadas. “Siempre tener una fuerza armada bien organizada y con armamento moderno es conveniente porque es una fuerza disuasiva”, dijo.

Finalmente, criticó la estrategia de Petro. “Le quedan algunos meses de gobierno y seguirá creando conflicto para tener una imagen de un hombre nacionalista que defiende los intereses de su país. Desde el tratado Salomón Lozano han pasado 28 jefes de Estado en Colombia y ninguno ha hecho la barbaridad que está haciendo Petro”, concluyó.