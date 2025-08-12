Bus interprovincial cae a abismo en Puno: 10 muertos y más de 30 heridos, entre ellos ocho menores

Un trágico accidente en el sector Wayllabamba, en Puno, dejó 10 muertos y más de 30 heridos luego de que un bus interprovincial de la empresa Selva Sur cayera a un abismo de aproximadamente 200 metros de profundidad. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del último domingo, cuando la unidad cubría la ruta Juliaca–San Pedro de Putina Puncu y se despistó hacia el río Inambari.

En medio de la oscuridad, pobladores acudieron para auxiliar a los pasajeros y dieron aviso a la Policía, que trasladó a los sobrevivientes al hospital de Apoyo Sandia.

MENORES HERIDOS

Ocho de los heridos son menores de edad; uno de ellos, un adolescente de 13 años, fue derivado al hospital Carlos Monge Medrano, donde permanece estable. “De momento no hay peligro de muerte, aunque la situación puede variar”, señaló el director del nosocomio, Walter Santa Cruz.

Personal del Ministerio Público llegó al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron llevados a la morgue de Sandia. Las causas del accidente son materia de investigación.