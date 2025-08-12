Cocodrilo de más de dos metros aparece en playa de Tumbes y causa alarma entre bañistas

La presencia de un cocodrilo de más de dos metros en la playa Nuevo Paraíso, en la provincia tumbesina de Contralmirante Villar, sorprendió a bañistas y pobladores de la zona. El animal fue visto desplazándose entre la orilla y el mar durante varios momentos del día.

¿CÓMO LLEGÓ EL REPTIL HASTA AHÍ?

Según Erika Gamboa, jefa de la Dirección Forestal, Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales, el reptil habría llegado hasta la playa debido a las obras de descolmatación y defensas ribereñas en el río Tumbes, que alteraron su hábitat natural.

“Se ha adaptado al agua salada y permanece tranquilo siempre que no se le moleste”, explicó a Panamericana Noticias.

El avistamiento se ha mantenido por tres días consecutivos, lo que generó preocupación entre los vecinos. Las autoridades recomendaron no acercarse ni intentar interactuar con el cocodrilo para evitar incidentes.