Colocan bandera de Colombia en territorio peruano: autoridades la retiran de inmediato

Un video difundido en redes sociales muestra que una bandera de Colombia fue colocada en la isla Chinería, territorio peruano del distrito de Santa Rosa, provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto.

El hecho ocurre en medio de la tensión diplomática entre Perú y Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre esta zona fronteriza, generando indignación entre pobladores locales.

Hallazgo y retiro inmediato

Pobladores que navegaban por el río Amazonas avistaron el estandarte colombiano sostenido por un palo de bambú en la isla Chinería. Consideraron el acto como una "falta de respeto a la soberanía nacional" y alertaron de inmediato a la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para retirar la bandera.

Contexto de tensión y buque en territorio peruano

El incidente reaviva conflictos en la triple frontera (Perú-Colombia-Brasil), zona históricamente sensible por su ubicación estratégica. El reportero Luis Vargas de Panorama reveló la presencia de un buque de la armada colombiana acompañado de lanchas rápidas con marinos de ese país cerca de la isla.

Según un periodista de Panamericana Televisión, el recorrido de buques y sobrevuelos en territorio peruano es "inusual", particularmente durante controversia originada por las declaraciones de Petro sobre Santa Rosa.