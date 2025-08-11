Equipo de Panorama capta buque de la armada colombiana en viaje a isla Chinería

Un equipo de Panorama llegó a la comunidad de Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, en la región Loreto, tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que dicho territorio pertenece a su país. Sin embargo, durante la incursión un hecho llamó la atención.

En diálogo con Buenos Días Perú, Luis Vargas, reportero de Panorama reveló la presencia de un buque de la armada colombiana acompañada de lanchas rápidas con marinos del país vecino. El hecho sorprende debido al momento de tensión que se vive entre Perú y Colombia.

Vargas opina sobre presencia colombiana

"Es necesario (sobre presencia de buques, rápidos de la armada colombiana y sobrevolar territorio peruano) en un momento de mucha tensión. Es necesario en un momento donde el presidente de Colombia declaró vía redes sociales que la zona de Santa Rosa les pertenece", dijo Vargas.

De acuerdo al reportero de Panamericana Televisión, el recorrido de los buques, así como los rápidos de la armada colombiana en la isla Chinería y el sobrevuelo en territorio peruano "es inusual".

Olvido y falta de presencia peruana

Vargas contó que no ha visto lanchas rápidas ni buques fluviales de la marina de guerra peruana, solo se ha visto el patriotismo de los pobladores que se identifican con el Perú, pese al olvido de las autoridades.