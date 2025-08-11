Alcalde que golpeó a su expareja seguirá el proceso en libertad y retomaría sus funciones: familia de víctima pide justicia

El alcalde del centro poblado de Medio Mundo, en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, afrontará en libertad el proceso judicial en su contra por la violenta agresión a su expareja, ocurrida frente a la hija de ambos, de tan solo tres años. La decisión del juez Jesús Michael Asensio Solís ha causado indignación en la población y en la familia de la víctima.

La madre de la joven agredida, visiblemente afectada, expresó su rechazo y pidió que los regidores impidan que el alcalde retome sus funciones. “No creo que los regidores sean cómplices y lo dejen seguir en su cargo. Parece un animal por cómo actuó. Exijo que reciba un castigo ejemplar”, declaró a Buenos Días Perú.

TEME QUE SE ACERQUÉ NUEVAMENTE A SU HIJA

La mujer también advirtió que, en libertad, Cadillo podría intentar acercarse nuevamente a su hija, como ya lo habría hecho en el pasado irrumpiendo en su vivienda sin permiso. Asimismo, mostró preocupación por las secuelas emocionales que dejó la agresión en su nieta, quien presenció los hechos y ahora evita permanecer en su casa.

Hasta el momento, ni el área de imagen, ni los regidores, ni los funcionarios de la comuna se han pronunciado sobre la situación legal de la autoridad edil. La familia de la víctima ha invocado a la ministra de la Mujer y a la presidenta Dina Boluarte para que intervengan y garanticen justicia en este caso.