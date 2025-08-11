Hallan a censista desaparecida tras cuatro días de búsqueda: esto es lo que se sabe del caso

Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, censista de 31 años reportada como desaparecida desde el 7 de agosto, fue hallada con vida en el distrito de Alto Trujillo, región La Libertad. Su caso generó preocupación a nivel nacional y movilizó a familiares, autoridades y a la Policía Nacional.

ESTO ES LO QUE SE SABE DEL CASO

La joven había viajado desde Trujillo hasta la localidad de Molpata, en Santiago de Chuco, para trabajar en el censo junto a su prima. Según la denuncia, la última vez que fue vista se encontraba tomando desayuno en la vivienda donde se hospedaban. Horas después, ya no estaba en el lugar.

El hallazgo fue confirmado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y por el INEI, que precisaron que Sánchez se encuentra estable. La Policía, a través de la Tercera Macrorregión, indicó que el caso está bajo investigación y que en las próximas horas se ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles.

Por el momento, no se han aclarado las circunstancias de su desaparición ni cómo llegó desde Molpata hasta Alto Trujillo. Sus familiares están en camino para reencontrarse con ella.

La Defensoría del Pueblo y autoridades locales habían coordinado acciones de búsqueda durante los últimos días. Aunque el desenlace fue favorable, el caso mantiene interrogantes que serán materia de investigación.