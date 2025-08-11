Tragedia en Puno: 10 fallecidos y 37 heridos deja caída de bus a abismo

Un grave accidente de tránsito en la provincia de Sandia, región Puno, dejó al menos diez personas fallecidas y 37 heridas, luego de que un bus interprovincial de la empresa Selva Sur se precipitara a un abismo de aproximadamente 200 metros de profundidad, en la zona de Huayllabamba. El hecho ocurrió en la vía que conecta la ciudad de Sandia con San Pedro de Putina Punco.

Foto; Ministerio de Salud

Difícil rescate en zona agreste

El fiscal adjunto penal de Sandia, Edén Sucasaire Rafael, informó que hasta la madrugada de este lunes se habían recuperado cuatro cuerpos, mientras que otros seis permanecían atrapados dentro del vehículo. Las labores de rescate, a cargo de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, se han visto complicadas por la oscuridad y las condiciones geográficas del lugar, caracterizado por ser de difícil acceso.

De acuerdo con la Red de Salud de Sandia, entre los heridos hay ocho menores de edad, entre niños y adolescentes. Los afectados fueron trasladados a centros de salud cercanos y, en los casos de mayor gravedad, derivados a la ciudad de Juliaca para recibir atención especializada.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, familiares de las víctimas y pobladores de la zona se han acercado al lugar para colaborar con las tareas de auxilio y apoyar a los sobrevivientes.