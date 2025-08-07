Adolescente desaparecido en Surco ya se encuentra en Tumbes tras ser hallado en Ecuador

La búsqueda por el paradero del adolescente , de 14 años, reportado como desaparecido en Surco, llegó a su fin luego que el menor fue hallado en un hospital del Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, en el vecino país de Ecuador.

La noticia la dio a conocer la madre del adolescente, Melissa Márquez, y señaló que el progenitor del menor, John Correa Arango, fue intervenido y detenido por la policía ecuatoriana tras presentar supuestos documentos falsos ante las autoridades.

Trascendió que el padre quedó en calidad de detenido en Ecuador, por el ingreso irregular al país del norte con el adolescente.

La madre del menor encontrado también señaló que por el momento, no viajará a Ecuador y esperará a que las autoridades peruanas gestionen el regreso de su hijo a Lima, pero horas después se confirmaría que viajará a Tumbes.

YA ESTÁ EN TUMBES

Desde la noche de ayer el menor ya se encuentra en Tumbes, bajo el cuidado del personal de la Unidad de Protección Especial al Menor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y de la Policía Nacional del Perú en Tumbes.

Hasta que llegue la madre del menor la PNP de Tumbes cumple con los protocolos respectivos, por lo cual el adolescente ya pasó por los exámenes de medicina legal respectivos.

Cabe señalar que el caso ya está siendo investigado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que anunció su intervención para asegurar el bienestar del menor.