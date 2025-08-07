Detienen a delincuentes que usaban réplicas de armas de fuego para asaltar transeúntes en Cajamarca

Dos delincuentes fueron detenidos luego de cometer varios asaltos en Cajamarca. Ambos fueron captados por varias cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, asaltando a transeúntes con réplicas de armas de fuego, durante la madrugada del miércoles.

Una de las cámaras de seguridad muestra cómo los dos sujetos agreden a un trabajador de un local nocturno durante un intento de asalto, mientras la víctima se resistía al robo.

Gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional y serenazgo, se logró intervenir a los dos delincuentes, quienes, al momento de su detención, se desplazaban en una mototaxi por el sector Bella Unión, carretera hacia el distrito de Baños del Inca.

IDENTIFICAN A LOS DETENIDOS

Ellos fueron identificados como Jorge John García Escobar, de 30 años y Elvis Kevin Human Vera, de 22, integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos de la Molina’.

Una de las afectadas por estos delincuentes es un joven de 24 años, quien quedó herido tras recibir varios golpes en la cabeza con la cacha de la pistola.

El estudiante fue agredido alrededor de las 4 de la mañana, en el sector conocido como Cruce del Higo, cerca del Óvalo Musical, mientras regresaba a su domicilio de una reunión.

Cabe señalar que, los detenidos permanecen detenidos en la Divincri de Cajamarca, mientras se realizan las investigaciones por el presunto delito de asalto y robo a mano armada.