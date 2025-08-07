De lesiones leves a tentativa de feminicidio: Caso de alcalde de Medio Mundo toma nuevo rumbo

La agresión perpetrada por el alcalde del centro poblado de Medio Mundo, Diego Castillo Crisóstomo, contra su expareja ha generado una ola de rechazo en todo el país. La violencia quedó registrada en un video difundido masivamente en redes sociales, lo que llevó a las autoridades a recalificar los cargos en su contra. Inicialmente investigado por lesiones leves, ahora se le imputa el delito de tentativa de feminicidio, de acuerdo con lo señalado por la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos.

Una de las voces que ha tomado mayor relevancia tras este hecho es la de Kathy Nelly Inga Castillo, teniente alcaldesa y primera regidora del centro poblado. En declaraciones a Panamericana Televisión, expresó su rotunda condena a la agresión. “Como mujer y madre, rechazo totalmente el maltrato físico y psicológico hacia otra mujer. Como autoridad, nos ha sorprendido profundamente esta situación”, manifestó. Su testimonio refleja no solo su empatía con la víctima, sino también una clara disposición a asumir responsabilidades institucionales si así lo exige la ley.

Posible cambio de mando en Medio Mundo

La regidora también se pronunció sobre la posibilidad de asumir el cargo de alcaldesa, dado que, por ley, le correspondería en caso de vacancia. “De ser necesario, asumiré con gran responsabilidad. Tenemos compromisos sociales y obras que deben continuar, más allá del dolor que esta situación genera”, declaró. Con estas palabras, dejó en claro que está preparada para enfrentar el reto de liderar su comunidad en medio de la crisis institucional.

Mientras tanto, la Municipalidad de Medio Mundo ha asegurado que seguirá funcionando al servicio del pueblo, a la espera de que las investigaciones avancen y se tomen decisiones definitivas sobre el futuro del alcalde Castillo. La intervención del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público ha sido clave para reforzar las medidas de protección a la víctima, incluida la implementación de un botón de pánico. La comunidad y las autoridades locales seguirán atentas al desarrollo del caso.