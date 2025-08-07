Cajamarca: Cámara registra como delincuentes armados asaltan un grifo en Bambamarca

En Cajamarca, un violento asalto pone en alerta a la población en Bambamarca. Esta vez una banda de delincuentes armados irrumpieron en un grifo para llevarse todas las ganancias del día.

Una cámara de seguridad del lugar registró cómo uno de los asaltantes baja de una motocicleta, saca un arma de fuego y dispara al aire, buscando intimidar al trabajador del grifo.

Con rapidez, se dirige a la caja registradora y sustrae el dinero, mientras su cómplice espera en la motocicleta, listo para huir.

SE LLEVARON LAS GANANCIAS DEL DÍA

En menos de 45 segundos, los delincuentes logran escapar con rumbo desconocido, dejando atrás el temor y la incertidumbre.

Cabe señalar que, los vecinos de la zona exigen una respuesta urgente de las autoridades, pidiendo mayor seguridad y acciones inmediatas para frenar la creciente ola de delitos.