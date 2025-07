Viajar en Fiestas Patrias: Afluencia masiva y precios de pasajes por las nubes

Durante este fin de semana largo por Fiestas Patrias, cientos de familias han optado por trasladarse al interior del país, aprovechando el inicio de las vacaciones escolares de medio año. Sin embargo, el entusiasmo por reencontrarse con seres queridos se ha visto empañado por un fuerte incremento en los precios de los pasajes en los terminales terrestres. Las filas para conseguir boletos han sido extensas desde tempranas horas, mientras los pasajeros se quejan por el alto costo de los pasajes.

Subidas de hasta el triple en transporte informal

Los viajeros señalan que los aumentos en los precios ya son una constante en fechas festivas como esta. En empresas formales, se han reportado incrementos del 50%, mientras que en servicios informales algunos boletos han llegado a costar el triple. “Siempre viajo en avión, pero esta vez el aéreo está por las nubes, así que estamos yendo por tierra. Los pasajes han subido como 30% o 40%”, comentó una pasajera rumbo a Arequipa, quien es docente y aprovecha sus vacaciones para visitar a su familia.

Los testimonios coinciden en que los montos que normalmente pagan han sido alterados significativamente. “Antes me costaba 100 soles, ahora son 140. Solo en pasajes se me van más de 280”, lamentó un padre de familia. Otra viajera afirmó: “Me dijeron que normalmente está 20 soles, pero me han cobrado 30. Eso es por fiestas, claro”.

El panorama es similar en rutas de corta duración. Un joven que viaja a Cañete señaló que el pasaje solía costarle entre 25 y 30 soles, pero ahora lo encuentra a 40. “Está carísimo. Casi el triple. Antes viajaba con 60 soles, ahora me piden 160”, expresó indignado un pasajero que se dirige a la región norte. Se espera que los precios continúen subiendo en los próximos días, especialmente si la demanda sigue en aumento.