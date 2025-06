Balacera en discoteca de Cajamarca deja a agente de seguridad herido

El último domingo, cerca de las 23:30, una discoteca situada en el centro de Cajamarca fue blanco de un ataque a balazos. Las cámaras de seguridad muestran a dos hombres en motocicleta: el copiloto descendió ligeramente y efectuó dos disparos contra la fachada. Uno de los proyectiles impactó en el tobillo del vigilante Walter Eduardo Vertiz Horna, de 42 años.

El agente, que también labora como sereno de la municipalidad provincial, se refugió mientras alertaba a la Policía. Fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano y se encuentra estable; sin embargo, deberá guardar varias semanas de reposo.

DESCARTAN EXTORSIÓN

Jorge Luis Salazar Pérez, jefe de Serenazgo de Cajamarca, indicó que no hay registro de amenazas o cobros extorsivos contra el local ni contra el trabajador. «El establecimiento no recibió advertencia alguna y el vigilante no reporta problemas personales», afirmó.

La División de Investigación Criminal (Divincri) revisa las imágenes de vigilancia de la zona para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del atentado. Entretanto, la discoteca reforzó su seguridad y colabora con las autoridades en la investigación.