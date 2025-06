Suspenden búsqueda de montañistas perdidos en nevado Artesonraju por falta de combustible

Han pasado más de siete días desde que los montañistas Efraín Pretel, Jesús Picón y Edson Bandeira Costa fueron vistos por última vez en el nevado Artesonraju, en la región Áncash. A pesar de los esfuerzos desplegados por sus familiares, guías de montaña y voluntarios brasileños, hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero.

La familia había solicitado ayuda a las autoridades a través de Buenos Días Perú, y tras el llamado, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional enviaron helicópteros para apoyar las labores de rescate. Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir. Según denunció el hermano de uno de los desaparecidos, los helicópteros no contaban con el combustible suficiente para operar con normalidad, por lo que tuvieron que retirarse sin culminar la operación y dejaron a los rescatistas varados en la montaña.

EXIGEN MAYOR APOYO DEL ESTADO

Los voluntarios, entre ellos miembros de la Asociación de Guías de Montaña, se vieron obligados a caminar más de diez horas para retornar al pueblo de Cashapampa. “Le pido al ministro de Defensa que se ponga en nuestro lugar. ¿Qué pasaría si fuera su hijo?”, reclamó Ángel Pretel, hermano de uno de los jóvenes. Enfatizó además la necesidad de coordinación con los expertos en alta montaña, a quienes calificó como “los únicos capacitados para peinar la zona”.

Por su parte, Marta Pretel, hermana de otro de los desaparecidos, insistió en que no pierden la fe. “Sabemos que están vivos, solo esperan ser rescatados. Pero hace falta más humanidad, más empatía. No puede ser que el helicóptero suba y luego no tenga combustible para regresar por los rescatistas”, declaró con indignación.

En medio de la incertidumbre, los familiares también revelaron que se hallaron restos de alimentos durante las últimas inspecciones, lo que alimenta la esperanza de que los montañistas sigan con vida. No obstante, las condiciones climáticas adversas, como recientes avalanchas, complican aún más el panorama.

Este viernes, la Casa de Guías convocará a una conferencia de prensa para dar a conocer nuevos detalles del operativo. También se ha hecho un llamado al sector privado para que contribuya con los gastos logísticos, que ascienden a 25 mil dólares diarios.

La familia exige que el Estado no repita los errores cometidos y que despliegue todos los recursos posibles. “No pedimos un favor, pedimos que hagan su trabajo con seriedad. No se trata de cumplir, se trata de salvar vidas”, reiteró Ángel.