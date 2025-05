“Pensé que era un delincuente”: hombre denunciado por agredir a niño de 13 años pide perdón

Un hombre fue denunciado por agredir a un niño de 13 años, a quien persiguió en moto durante varias cuadras tras acusarlo de causar daños en la puerta de su vivienda, ubicada en Ayacucho.

De acuerdo con la versión de la madre del menor, el sábado pasado su hijo jugaba con amigos cuando la pelota golpeó una de las puertas del vecindario. Esto habría molestado al propietario, quien salió enfurecido a increpar a los niños. Todos huyeron del lugar, pero el sujeto subió a su moto y persiguió al niño que pateó el balón, hasta alcanzarlo.

El acusado se mostró arrepentido y ofreció disculpas públicas. “Pido perdón al niño, a su familia, a mi esposa y a mis amigos por lo que están viviendo ahora”, declaró a Buenos Días Perú.

SEÑALA QUE SU HIJA SUFRIÓ UNA CONVULSIÓN POR EL ESTRUENDO

Según su testimonio, al momento del incidente se encontraba en casa junto a su esposa cuando escuchó lo que describió como una “detonación” en su puerta. Su hija, que sufre de convulsiones, tuvo un ataque nervioso tras el estruendo. El hombre afirma que salió desesperado al creer que se trataba de un atentado o intento de robo.

“Mi hija no convulsionaba hace ocho años. El golpe fue tan fuerte que se asustó. Salí a buscar a los que habían pateado la puerta. No sabía que eran adolescentes. Pensé que eran delincuentes”, explicó. Aseguró que no fue su intención agredir a un menor.

La familia del niño presentó una denuncia por agresión. El Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso y evaluará las responsabilidades, tanto por los actos de violencia como por los posibles antecedentes de ataques anteriores a la vivienda, señalados por el hombre.