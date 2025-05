El papa León XIV tiene una ahijada de 29 años en Chulucanas: “Me mandaba cartas desde el Vaticano”

La designación de Robert Prevost como el papa León XIV ha conmovido a todo el país, pero en el distrito piurano de Chulucanas la noticia se vive con una intensidad única. Allí vive Mildred, una joven de 29 años que puede decir con orgullo: “Mi padrino es el Papa”.

“Hasta ahora no se me pasa la emoción. Saber que ahora ya es Papa mi padrino... parece una locura, parece mentira”, declaró Mildred en entrevista con Panamericana Televisión, aún sorprendida por la elección del cardenal Prevost como el nuevo líder del Vaticano.

La joven recordó que la última vez que conversó con él fue el 10 de agosto del 2023, durante el aniversario de la diócesis. “Desde niña lo veía como una figura sagrada. Me mandaba fotos desde el Vaticano, con el papa Juan Pablo II. Yo ya lo admiraba mucho antes de que lo eligieran”, expresó.

Su padre, Héctor, también compartió la emoción: “Yo iba en mi moto, y me llama mi hija: ‘Papá, mi padrino ha quedado’. Llegué a mi casa, grité y lloré solo de la emoción”, relató.

Héctor contó que la relación con Prevost comenzó cuando este servía como misionero en Piura. “Una noche me contó que su mamá había fallecido. Me conmovió mucho. Entonces le pedí permiso para ponerle Mildred a mi hija, como homenaje a su madre. Él aceptó y también fue su padrino de bautizo”, recordó.

La familia siempre mantuvo el contacto con Prevost, incluso cuando fue llamado al Vaticano. “Cada vez que venía, no perdía la oportunidad de reunirse con nosotros. Nos daba su bendición y conversaba un rato”, dijo don Héctor. También compartió una anécdota: “Una vez me quiso llevar a Estados Unidos, pero mi mamá no me dejó viajar”.

Respecto a la relación como padrino, Mildre relató: “Me mandaba cartas, fotos desde Roma. Siempre me decía: ‘Ténganme presente en sus oraciones como yo los tengo presentes en las mías’. Eso lo decía mucho”.

Ahora que su padrino es el nuevo Papa, espera poder volver a verlo algún día: “Ojalá venga. Para mí, él ya era una figura religiosa muy fuerte. Si llega a regresar a Perú, estaré ahí para recibirlo”.

Chulucanas, tierra que acompañó parte de la misión pastoral de Robert Prevost, vive un ambiente de orgullo y esperanza. La comunidad prepara celebraciones y misas en su honor. “Estamos en conversaciones con los monaguillos y con la Iglesia. Algo se tiene que hacer. Él es parte de este pueblo”, afirmó el padre de Mildred.

En medio de la emoción, la familia mantiene la fe intacta: “Sería otro milagro tenerlo acá. Estamos seguros de que va a venir”, concluyó don Héctor.