Iquitos: sicarios asesinan a balazos a periodista radial cuando se trasladaba en motocarro

El periodista Raúl Celis López fue asesinado la mañana de este miércoles 7 de mayo en Iquitos, cuando sicarios armados en una motocicleta interceptaron el motocarro que lo transportaba hacia Radio Karibeña, su centro de labores.

De acuerdo a información de testigos, el hecho ocurrió alrededor de las 5:20 a. m., a pocos metros de su vivienda. Los atacantes dispararon tres veces a la cabeza de la víctima, causándole la muerte al instante.

Detalles del crimen y reacción de emisora

El conductor del motocarro detalló que la ruta planeada incluía acercarse a un kiosco como primer destino antes de dirigirse a la sede de la radio. Sin embargo, fueron emboscados durante el trayecto.

La productora de Radio Karibeña, quien prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que Celis López no había reportado amenazas previas. "No me ha comentado nada. Él era directo, comentaba sobre políticos, inseguridad ciudadana, señaló.

Descartan robo

Cabe resaltar, que los testigos descartaron que el objetivo fuera un robo debido a que la mochila y el teléfono celular del hombre de prensa permanecieron en el vehículo. Las autoridades ya investigan el caso para dar con los responsables de este crimen.