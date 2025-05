Exreina de belleza agredida por alcalde de Pimentel denuncia que no recibe ayuda

En Chiclayo, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad SE observa cuando fue arrastrada por el asfalto por el alcalde de Pimentel a inicios de marzo de este 2025 y causaron gran indignación.

El alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Cacho, fue captado arrastrando con su auto a su expareja Fiorella Ramírez en plena vía pública.

HAN PASADO 2 MESES Y TODAVÍA NO ENCUENTRA JUSTICIA

Ha pasado casi 2 meses desde que la exreina de belleza sufrió está agresión y pese a que, en su momento, más de un organismo condenó las acciones del burgomaestre, las investigaciones parecen haberse estancado.

Según contó Fiorella Ramírez, diversas autoridades se pronunciaron para expresarle su apoyo, pero hasta el momento no lo ha recibido.

“Vi que en su momento se pronunciaron muchas autoridades hasta la ministra de la mujer, pero como un término coloquial lo que he vivido es un saludo a la bandera. Todo un show mediático, estuvo el CEM, varias entidades del Estado, pero a la actualidad, yo no he recibido mayor apoyo” denuncia la exreina de belleza.

En esa misma línea, también señaló que su expareja viene utilizando su autoridad como alcalde para armar toda una campaña de desprestigio en redes sociales

Cabe señalar que, la Fiscalía abrió investigación contra Enrique Navarro por el delito de agresión luego que esta situación se hiciera pública.