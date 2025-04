Joven futbolista termina con las dos piernas fracturadas durante Copa Perú

La ilusión de todo un año se convirtió en angustia para el joven futbolista Jordi Almendares, de apenas 19 años, quien resultó gravemente lesionado durante un encuentro de la Copa Perú, en el distrito de José Crespo y Castillo, en Huánuco. Un choque en plena jugada le provocó doble fractura de tibia y peroné en ambas piernas, dejando en suspenso su carrera deportiva y su sustento económico.

El hecho ocurrió el último domingo y las imágenes del momento son impactantes. El jugador del Aucas FC cayó al suelo tras el fuerte golpe y fue rápidamente atendido. Fue operado de urgencia y se logró estabilizar sus lesiones, pero ahora enfrenta un largo proceso de rehabilitación.

“Gracias a Dios el club no me ha dejado solo. Estoy enfocado en recuperarme porque esto no solo me afecta a mí, sino a mi pareja y a mi hijo”, declaró Jordi desde su casa, donde se recupera con apoyo de su familia y del club.

Desde la dirigencia del equipo, se ha iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos médicos de su rehabilitación. Entre las acciones inmediatas, se ha anunciado la venta de los polos oficiales del club a un precio accesible para los hinchas, con el objetivo de financiar sus terapias.

“Sabemos que Jordi vive del fútbol, es su pasión y su sustento. Como club vamos a seguir acompañándolo en todo lo que necesite, emocional y económicamente”, señaló la vicepresidenta de Aucas FC.

A pesar de la gravedad de la lesión, el joven mantiene la fe. “Estoy mentalmente fuerte. Este año me lo pierdo, pero el próximo estaré de vuelta con más ganas. No me voy a rendir”, manifestó.