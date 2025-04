Piura: padres piden ayuda urgente para retirar perdigones alojados en cuerpos de escolares

Un menor de los cinco escolares que fueron atacados con perdigones tras ser confundidos con delincuentes en el fundo Miragarzón, en Piura, falleció al no soportar la gravedad de las heridas ya que tenía varios impactos en la cabeza.

Los menores fueron dados de alta del hospital Santa Rosa pese a que aún tienen alojados los impactos en la cabeza y cuerpo. Por ello, los padres piden que los menores sean atendidos y justicia ante este ataque.

Menores con proyectiles en cabeza y cuerpo

El padre de uno de los menores detalló a Buenos Días Perú que su hijo presenta dolores de cabeza y se siente mal porque tiene más de 70 perdigones aún en el cuerpo y demanda atención para que le retiren los proyectiles.

"Mi hijo se siente mal, le duele la cabeza, por ratos le quema y no puede dormir. Son 71 perdigones que tiene y 3 proyectiles que tiene en el cuerpo. No hay atención médica, en el hospital Santa Rosa me dicen que es normal y después se le va a pasar, no tenemos medicamentos", dijo.

La madre de otro afectado señaló que su hijo tiene almacenado perdigones en la cabeza y presenta sangrado, fiebre y dolor. La mujer pide ayuda para que realicen una operación para retirarle los impactos ya que el hospital indica que no cuenta con personal ni logística.

No detienen a sujeto