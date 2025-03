A un mes de la tragedia: Habla una de las víctimas que sobrevivió a la fatalidad del Real Plaza

Como se recuerda el pasado 21 de febrero del 2025 fue una fecha dolorosa para los trujillanos y a más de un mes de uno de los sucesos más trágicos de Trujillo como los fue el colapso parcial del techo del centro comercial Real Plaza, habla uno de los sobrevivientes de este hecho.

El colapso de la estructura metálica cobró la vida de seis personas, dejó más de 90 heridos, comisionando a todo el país.

“Ese día fue fatal, era el día del cumpleaños de mi hijo, cumplía 2 años, y fuimos al patio de comidas para celebrar, estaba con mi familia”, relata el sobreviviente de la tragedia.

“Me cayó el techo encima, y no me rescató la unidad de rescate, el que me salvó fue mi papá, yo he estad debajo de los escombros por media hora”, recordó.

¿REAL PLAZA CUBRE LOS GASTOS MÉDICOS?

Con respecto a los gastos, señaló que el centro comercial Real Plaza cubrió todos los gastos médicos, “Se han portado muy bien”, señaló.

Por su parte, Real Plaza asevera que ha destinado un fondo de S/ 20 millones para cubrir al 100 % las atenciones médicas, no médicas y otros gastos complementarios de las víctimas.

Cabe señalar que, la empresa asegura haber mantenido un acompañamiento constante a través de un equipo de asistencia social, para brindar apoyo emocional y económico a las familias.