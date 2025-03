Desde Tacna hasta Lima: Madre recorre el país a pie para salvar a su hijo de enfermedad rara

Una madre camina con esperanza y fe desde Tacna hasta Lima. Brenda Barazorda, madre del pequeño Facundo, emprendió una “caminata de amor” con un objetivo de recaudar fondos para que su hijo acceda a un costoso tratamiento genético en Estados Unidos contra la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa y rara que afecta los músculos.

TODOS POR FACU

Con un chaleco que lleva la foto de su hijo y un código QR que dirige a una página de donaciones, Brenda recorre cientos de kilómetros por la costa peruana. “Necesitamos la ayuda de todos los peruanos para alcanzar 4 millones de dólares, es decir, 15 millones de soles”, explicó en una entrevista con Panamericana Televisión. “Si un millón de personas dona 15 soles, podemos lograrlo”, agregó.

La enfermedad que padece Facundo es de origen neuromuscular y provoca la pérdida progresiva de fuerza muscular. “Comenzó a mostrar síntomas muy pequeño, pero recién fue diagnosticado a los seis años y medio. Es una enfermedad rara, huérfana, poco conocida. En nuestro caso no fue hereditaria, fue el destino”, relató.

El tratamiento que necesita está aprobado en Estados Unidos y busca ralentizar el avance del mal mediante la producción de microdistrofina, una proteína clave. “No hay cura, pero este tratamiento puede darle una mejor calidad de vida y más tiempo”, sostuvo.

La caminata tiene también un fin informativo: concientizar sobre esta enfermedad. En su trayecto, Brenda ya ha pasado por Moquegua y se encuentra en camino hacia Arequipa. Estima llegar a Lima entre el 18 y 19 de abril, en plena Semana Santa.

A pesar del dolor físico por las ampollas y el desgaste, Brenda no pierde el ánimo. “Camino con amor y con la bendición de Dios. Todo está en la mente. Vamos para adelante”, sostiene.

Las personas interesadas en ayudar pueden ingresar a www.todoporfacu.com, donde encontrarán más detalles sobre la enfermedad, la campaña y las formas de donar.

“Todo por Facu, todo por su vida. Esta es una caminata de amor por mi hijo”, concluyó Brenda.

¿CÓMO AYUDAR?

Quienes deseen contribuir a esta causa pueden realizar donaciones a través de los siguientes canales:

* Yape: 995648500 (Brenda Barazorda Valer)

* BCP – Cuenta Ahorro Soles: 19122064504077 | CCI: 00219112206450407758 (Brenda Barazorda Valer)

* BCP – Cuenta Ahorro Dólares: 19196562381156 | CCI: 00219119656238115652 (Jorge Luis Ordóñez Ruiz)

* Fifth Third Bank (EE.UU.) – Cuenta de Cheques: 7992611793 | Código Swift: ftbcus3c | Dirección: 38 Fountain Square Plaza, Cincinnati, OH, 45263

* PayPal: paypal.me/jorgeordonezruiz