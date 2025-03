¿Dónde estudiarán los niños en Tumbes? Colegios están inundados a pocos días del inicio del año escolar

A solo días del inicio del año escolar, la situación en varias instituciones educativas de Tumbes es grave. En Puerto Pizarro, uno de los sectores más afectados por las inundaciones, las aulas y patios escolares permanecen anegados, mientras que la proliferación de zancudos y mosquitos genera un riesgo sanitario.

"Estamos próximos a iniciar el año escolar el 17 de marzo y es preocupante cómo vamos a recibir a los alumnos en estas condiciones", expresó la directora de uno de los colegios afectados. "Se evacúa el agua, pero con cada nueva lluvia, todo vuelve a inundarse", agregó.

Además del problema de las lluvias, la infraestructura de los colegios ha sido declarada inhabitable por Defensa Civil, sin que hasta el momento se tomen medidas definitivas. "Este pabellón fue declarado de alto riesgo desde el año pasado, pero seguimos sin soluciones concretas. El gobernador regional ha visitado la zona, pero la demolición aún no se ejecuta", agregó la directora.

¿DÓNDE ESTÁN LAS AULAS PREFABRICADAS PROMETIDAS?

Una de las alternativas planteadas es la instalación de aulas prefabricadas, pero los módulos que debieron llegar en octubre de 2024 aún no han sido entregados. "Desde el año pasado estamos en conversaciones con Pronied para recibir cuatro aulas prefabricadas. Hasta ahora no llegan y no sabemos dónde estudiarán los alumnos", denunció la autoridad escolar.

Por otro lado, se ha reportado que el Ministerio de Educación envió domos a Tumbes tras el fenómeno de El Niño Costero, pero estos aún no han sido ubicados en los almacenes de la Dirección Regional de Educación.