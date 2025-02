¡Cuidado con los cóndores! Aves podrían transmitir alguna enfermedad con un picotazo o mordedura

Luego de hacerse viral un video en redes sociales donde un ave de grandes dimensiones intenta llevarse a una niña, el jefe del área de manejo de bienestar del Parque de las Leyendas, Carlos Párraga, indicó que en el clip difundido en las plataformas digitales el animal que participaría sería un cóndor.

“Podría tratarse de un cóndor, a pesar de que este animal no es un cazador, no tiene garras (…) No esta adaptado de este tipo de cacerías, normalmente se alimenta de animales muertos”, comentó en Buenos Días Perú.

DISTANCIA CON ESTAS AVES NACIONALES

Carlos Párraga hizo un llamado a las personas en caso de que puedan encontrarse a un cóndor en algún recorrido, de mantener la distancia debido a que podrían transmitirle algún tipo de mal.

“El buitre, el cóndor, todos ellos cumplen una función muy importante en el medio ambiente. Un animal muerto puede transmitir muchas enfermedades y ellos se encargan de eliminar esa amenaza (…) Tienen un sistema inmunológico muy fuerte que evitan que se contagien de esas enfermedades, pero pueden transmitirla con algún picotazo o mordedura”, manifestó.