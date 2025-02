INPE realizó requisa en el penal de máxima seguridad Challapalca y se encontró aparato que podría ser WiFi o celular

Criminales más peligrosos del Perú fueron doblegados frente a la autoridad penitenciaria quienes allanaron celdas de la cárcel de máximo seguridad en Challapalca. Uno de ellos es Luis Antonio Peralta del Carpio quien recientemente fue trasladado por INPE por ser acusado de la muerte de la abogada Fanny Hernández en el penal Chincha. Esto ocurrió en septiembre del 2024: “Yo estoy por robo agravado, no soy sicario. No he matado a nadie. Estoy por robo agravado”.

Por otro lado, la mano de derecha del líder de los “Barrio kings” también fue trasladado a Challapalca. Además, este jueves se realizó por primera vez una requisa en todo en el establecimiento en el que participaron más de 100 policías.

PNP encontró artefacto electrónico

Como resultado se encontraron 7 envoltorios de cigarros, no se halló droga y aparatos electrónicos de lo que se sospechan son wifi o un celular.

Dentro del operativo participó el viceministro de justicia, Juan Alcántara, y los objetos fueron llevados a la comisaria para su respectiva investigación.