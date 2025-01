Contraloría alerta sobre desabastecimiento de medicinas en hospitales y farmacias de EsSalud

Un reciente operativo de la Contraloría General de la República reveló un grave desabastecimiento de medicamentos en farmacias y almacenes de salud a nivel nacional, afectando a miles de asegurados de EsSalud.

Según el informe, en 14 regiones del país se detectaron faltantes de fármacos esenciales, incluyendo antimicóticos, antimicrobianos, analgésicos, medicamentos oncológicos, antiparasitarios y antihipertensivos. Además, en algunos centros de salud se encontraron excesos de ciertos medicamentos, mientras que otros de alta demanda estaban totalmente agotados.

Pacientes denuncian retrasos en la entrega de medicinas

El problema del desabastecimiento no es nuevo, según lo manifestado por los propios asegurados, quienes han tenido que esperar semanas para recibir sus tratamientos o recurrir a la compra de medicinas en farmacias privadas.

"El 16 de diciembre vine a recoger mi medicina y recién hoy día me han podido dar. Me dijeron que vuelva a la siguiente semana, pero esto pasa siempre", relató un paciente afectado.

Otro asegurado mencionó las dificultades que enfrentan quienes vienen de provincias para obtener sus tratamientos. "Yo vengo de provincia y me indicaron que vuelva en una semana. Pero cuando regreso, ya no hay, y me dicen que me darán en la siguiente receta", dijo.

Esta situación ha generado gran malestar entre los usuarios del seguro social, quienes ven afectada su continuidad en los tratamientos médicos, en algunos casos críticos como los de enfermedades crónicas o oncológicas.

EsSalud minimiza la alerta

Pese a la gravedad del problema evidenciado por la Contraloría, EsSalud aseguró que la situación está bajo control y que se aplican estrategias inmediatas para evitar la interrupción en la atención de los asegurados.

"Ante cualquier eventualidad como escasez, demoras o nulidades en los procesos, aplicamos estrategias inmediatas para asegurar que los asegurados sean atendidos sin interrupciones", informó la institución en un comunicado.

Sin embargo, esta versión contradice la realidad denunciada por los pacientes, quienes aseguran que la falta de medicinas es un problema recurrente que ningún gobierno ha solucionado.

"El sector salud no ha sido una prioridad. La demanda ha crecido, pero la oferta no. A veces hay desabastecimiento y muchas personas no tienen los recursos para comprar sus medicamentos fuera", lamentó una asegurada.

La Contraloría ha solicitado a EsSalud que, a más tardar en marzo, remita la documentación que demuestre mejoras en el abastecimiento de medicamentos en los hospitales y farmacias del seguro social.