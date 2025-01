Médicos organizan rifa para poder comprar equipos hospitalarios en Arequipa: denuncian inacción de autoridades

El cuerpo médico del Hospital Goyeneche, uno de los principales centros de salud de Arequipa, ha anunciado la realización de una rifa para recaudar fondos con el objetivo de comprar equipos médicos esenciales, tras años de gestiones fallidas ante el Gobierno Regional de Arequipa. Según señalaron, la falta de acción administrativa ha impedido la adquisición de equipos necesarios para la atención y tratamiento de enfermedades.

Denuncian inacción del Gobierno Regional

“No tenemos equipo de cirugía laparoscópica, no estamos haciendo cirugía laparoscópica en el hospital Goyeneche. Teníamos antes, pero hace tres meses que no hacemos y realizábamos cirugías complejas. Estamos operando en forma antigua, como operábamos hace 40 años atrás, 30 años atrás”, declaró el médico Willy Yanque.

Asimismo, el galeno precisó que el hospital carece de otros equipos fundamentales, como resonadores y endoscopios, que son necesarios para realizar exámenes médicos y atender diversas patologías. También explicó que, a pesar de que el presupuesto para estos equipos fue aprobado en 2022, el Gobierno Regional comunicó recientemente que no sería posible concretar las compras.

“Ya tenían expedientes técnicos e IOR aprobados y gestionados desde 2022, y el año pasado ya los iban a comprar, o sea, este 2024. Fíjense, mira cuánto demora una gestión para la aprobación de los IAR. Ya tenían presupuesto aprobado, todo. Ahora nos dan con la sorpresa de que no los van a comprar, y no dan ninguna explicación. Hemos enviado documentos, pero lamentablemente, por la inoperancia e inactividad de la parte administrativa de la región de salud y del Gobierno Regional, seguimos en esta situación”, agregó.

Apelan a la solidaridad de la población

Ante esta realidad, los médicos han decidido organizar la rifa y solicitar el apoyo de la población. “Solicitamos a toda la población de Arequipa, que conoce a su querido hospital Goyeneche, que alguna vez ha nacido aquí o se ha atendido en algo, que nos den una mano, nos den un apoyo para que podamos mejorar en algo. Porque actualmente no tenemos equipos, no hay cirugía laparoscópica, el banco de sangre no funciona, no tiene los equipos necesarios”, comentó Yanque

Los pacientes del hospital también manifestaron su preocupación y aseguraron que participarán en la rifa. “Hace falta, hace falta porque gente de todas partes viene aquí y a veces no hay los medios económicos para ir a un particular. No me parece justo que el propio personal haga rifas para comprar implementos para el hospital. Eso debería gestionarlo el Gobierno”, declaró un usuario.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el personal del Goyeneche organiza actividades para recaudar fondos. En 2019, realizaron una apoyada para comprar incubadoras y tomógrafos. Hoy, nuevamente, recurren a la solidaridad ciudadana para enfrentar esta crisis.