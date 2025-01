Dirigente vecinal de Jicamarca es brutalmente atacado por menores de edad

Un dirigente vecinal quedó tendido en la pista, ensangrentado y al borde de la muerte, luego de recibir una brutal golpiza por parte de tres individuos en la zona de Santa Rosa, ubicada en Jicamarca.

El ataque, captado por cámaras de seguridad, mostró cómo los agresores actuaron con extrema violencia. Vecinos de la zona acudieron al lugar para auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un hospital tras perder el conocimiento en el lugar.

“Sentí piedras en la cabeza y luego ya no recuerdo nada. Me desmayé en el suelo, y los vecinos me llevaron al hospital”, relató el dirigente, aún en proceso de recuperación.

DETUVIERON A MENORES

Gracias a las imágenes de seguridad, la policía logró identificar y detener a dos menores de edad involucrados en el ataque. Sin embargo, el dirigente expresó su temor de que los agresores sean liberados y puedan tomar represalias contra él, su familia o sus vecinos, quienes realizan rondas nocturnas para proteger la zona.

“Temo por la seguridad de mis hijas adolescentes y por la de mis vecinos que hacen rondas. Pido garantías para protegernos y que la fiscalía no libere a los responsables”, afirmó la víctima