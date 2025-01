Policía vestido de civil le dispara en la cabeza a hombre tras discusión en Trujillo

En el distrito de El Porvenir, en Trujillo, un policía vestido de civil le disparó en la cabeza a un hombre, luego de discutir con él.

En el video se le observa enfrentándose verbalmente con un sujeto, aparentemente por un asunto de dinero: “¿Desde cuando tengo que pagarte yo a ti?, ese día te has parado frente a la cochera para que pase mi carro (y me has dicho) dame colaboración”, se le escucha decir al agente PNP.

LE DISPARA EN LA CABEZA

Después del enfrentamiento verbal, el efectivo policial sacó rápidamente un arma de fuego y disparó contra el sujeto.

El agraviado, que ha sido identificado como Andrés Cueva Collantes, conocido como ‘El Verde’, fue trasladado de emergencia al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde permanece en estado crítico.