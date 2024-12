Tuberías de 40 años colapsan en Chiclayo: forado de 4 metros y aguas servidas afectan a vecinos

Vecinos de Chiclayo denuncian un enorme forado de más de 4 metros en la calle Belaunde en Remigio Silva. Según explicó el gerente de la empresa responsable del alcantarillado, el problema se debe al colapso de tuberías con más de 40 años de antigüedad, agravado por las recientes lluvias. Se estima que las reparaciones tardarán al menos 15 días.

DECENAS DE AFECTADOS

El personal del Centro Especializado de Salud Mental cercano denunció que el olor nauseabundo provocado por las aguas servidas ha obligado al cierre temporal del lugar, y está afectando la atención de sus usuarios.

Cabe mencionar que, la alcaldesa Janet Cubas, quien está próxima a dejar el cargo, no se ha pronunciado sobre el caso. Claudia Chiroque, conductora de Buenos Días Perú y oriunda del lugar, señaló que este problema no es exclusivo de Remigio Silva. "No hay lugar en Chiclayo donde no haya un hueco. Esto es indignante, nadie merece vivir en estas condiciones", declaró.

Por su parte, el gerente de Sedapal aseguró que están trabajando en coordinación con las autoridades locales, aunque los vecinos critican la lentitud de las acciones y exigen resultados inmediatos. Además, hicieron un llamado al gobierno regional para que tome medidas urgentes.