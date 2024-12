Gran susto en Tacna: alcalde "Papá Noel" casi se quema cuando participaba en corso navideño

El alcalde del distrito tacneño de Ciudad Nueva, Walter Cardoza, protagonizó un momento de susto durante el corso navideño del último fin de semana, cuando un incidente con fuego casi pone en riesgo su seguridad. La autoridad, conocida por haberse disfrazado de Papá Noel y volar en un trineo semanas atrás, participaba en un espectáculo navideño elevado por una grúa, cuando una de las botas de su traje comenzó a arrojar llamas.

CASI SE LE QUEMA EL TRAJE

Acompañado por un personaje disfrazado de Freezer, de Dragon Ball, el burgomaestre saludaba al público desde una cápsula decorada. Sin embargo, mientras la grúa lo elevaba, chispas provenientes de su vestuario se extendieron a las cuerdas de la cápsula, generando preocupación entre los asistentes. El espectáculo se detuvo inmediatamente, y los trabajadores, junto a espectadores, utilizaron agua para sofocar las llamas.

Tras el incidente, la autoridad edil restó importancia al suceso y aseguró que no sintió miedo. "No me asusté. Queríamos dar un bonito espectáculo con efectos de humo y rayos láser para que se vea más realista", señaló el alcalde, quien calificó lo ocurrido como parte del show.

A pesar del susto, el corso continuó con éxito, ofreciendo a los asistentes un despliegue de danzas, villancicos y carros alegóricos que alegraron el evento. Los participantes y vecinos no dejaron de aplaudir el esfuerzo de la municipalidad por brindar un espectáculo navideño único.