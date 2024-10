Liberan a chofer que atropelló y mató a dos personas en La Oroya: sujeto habría estado ebrio

Un fatal accidente ocurrido en La Oroya dejó dos personas fallecidas, entre ellas a Juan Manuel Ramírez, trabajador de una empresa minera. El hecho ocurrió cuando un conductor, identificado como Moisés Abraham Cárdenas Cárdenas, perdió el control de su vehículo y embistió a a Juan Manuel, quien se encontraba en la parte trasera de su camioneta, terminando de guardar sus pertenencias antes de retomar su jornada laboral. El accidente también cobró la vida de su compañero de trabajo, Mauro Eduardo Saico.

Shirley Caro Chahuayo, esposa de Ramírez, expresó su profunda indignación por la liberación del responsable tras solo 48 horas de detención. "La persona que causó el accidente estaba ebria, tenía un dosaje etílico de 0.69, pero la fiscal Jerónima Suárez decidió liberarlo alegando que no había pruebas suficientes. No entiendo qué más pruebas necesitaba, si había videos y el dosaje etílico", declaró la viuda a Buenos Días Perú.

Cárdenas fue identificado por testigos que lo vieron beber hasta las 4 de la mañana antes de tomar el vehículo que causó el choque. "Es indignante que sus superiores le hayan permitido manejar sabiendo que estaba en estado de ebriedad. Ellos también son responsables", agregó Shirley.

TEMEN QUE CHOFER SE HAYA FUGADO

A pesar de los testimonios y las pruebas, la Fiscalía no ha solicitado prisión preventiva para el conductor, alegando que, al ser originario de Yauli, no presenta riesgo de fuga. Sin embargo, la familia de las víctimas asegura que el conductor no ha sido visto desde su liberación y temen que se encuentre prófugo.

"Esto no puede quedar así. No solo es mi esposo, también hay otra víctima. Necesitamos que se haga justicia y que este hombre no siga libre", finalizó la afectada.